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أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا تكشف تفاصيل مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا

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أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا تكشف تفاصيل مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا تكشف تفاصيل مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا

مصراوي Masrawy

03:47 م الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

كشفت الدكتورة أمانى الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا، مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، التي أطلقها الاتحاد.

وقالت الشريف، إن المبادرة عقدت عبر تقنية "زووم"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة الأزهر واتحاد رؤساء الجامعات النيجيرية.

وأوضحت أن المبادرة تأتي ضمن أهداف الاتحاد لتطوير التعليم العالي، والتي تسعى أيضًا لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم.

وقالت الشريف، إن رؤساء الجامعات النيجيرية أشادوا بالتجربة المصرية في تطوير التعليم الطبي، وشهدت المبادرة تعاون بين قطاعات مختلفة أبرزها" بنك المعرفة المصري الأكاديمية الطبية ولجنة تطوير التعليم الطبي".

ولفتت إلى أن رؤساء الجامعات أكدوا أنهم في حاجة إلى تغيير السياسات والقرارات التعليمية الخاصة بهم لتطوير التعليم الطبي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل على مستوى القيادات التعليمية في نيجيريا بحضور خبراء المصريين، لوضع التحديات التي تواجه التعليم في نيجيريا، والفرص المتاحة لتحسين مستواه، والاعتماد على نظام التعليم التكاملي.

وقالت الأمين العام لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، إن وزارة التعليم العالي أكدت أن أي مبادرة لدعم إفريقيا مرحب بها تماما، وقدمت دعما كبيرا لمبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، بمجرد أن وصل التكليف من الاتحاد.

وأشارت إلى أن اتحاد الجامعات النيجيرية طالب الأمين العام لاتحاد جامعات إفريقيا بالاستعانة بالخبراء الأوروبيين لتطوير التعليم الطبي لديهم، إلا أنه أكد لهم أن التجربة المصرية تغني عن الاستعانة بخبراء من الخارج، وأكد أن خير من يقود التعليم الطبي على مستوى القارة، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتطوير التعليم العالي في إفريقيا.

شارك في فعاليات المبادرة الدكتورة زينب نبيل أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية طب البنات، ممثلا لجامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أمين مجلس التعليم الطبي، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للتعاون الدولي، الدكتورة نادية بدراوي رئيس لجنة التعليم الطبي، الدكتور إيتيان إهيلي أمين عام اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور يعقوب إسيفي أمين عام المجلس الفيدرالي للجامعات النيجيرية.

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