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المرصد: حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بدير الزور

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المرصد: حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بدير الزور المرصد: حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بدير الزور

جي بي سي نيوز :- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض ـ أرض إيرانية بريف دير الزور الغربي.

وأضاف المرصد، أن 56 صاروخا أدخلت بشكل غير شرعي عبر الحدود العراقية السورية، مؤكداً أن شاحنات مدنية نقلت الصواريخ لحزب الله العراقي بريف دير الزور الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول صواريخ أرض – أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لحزب الله العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غربي دير الزور، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، عبر شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخا، وفقاً لمصادر المرصد السوري".

وكان المرصد السوري قد أشار في 11 يناير الجاري، إلى أن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة "مخصصة لنقل الخضار والفواكه".

ووفقاً للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزاً لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة.

العربية 

جي بي سي نيوز

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