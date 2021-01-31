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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تهتم بمشروعات الربط البري مع دول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتمكين وصول الصادرات المصرية إلى السوق العربية والأفريقية وذلك من خلال المشروعات الآتية:

- استكمال الطريق البري القاهرة / كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقية، بطول 10288 كم منها 1155 داخل مصر.

- إنشاء الطريق الساحلي من السلوم حتى بني غازي بطول 585 كم وتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه داخل الأراضى المصرية.

- إنشاء طريق مصر / تشاد مروراً بليبيا بطول 1102 كم وتكلفة تقديرية 22 مليار جنيه.