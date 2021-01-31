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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم اﻷحد، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات؛ لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا البروتوكول يعتبر انطلاقة قوية لبداية تنفيذ المرحلة الثالثة من مراكز إبداع مصر الرقمية، التي تمت بدايتها بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جامعات (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا)؛ لتأهيل الشباب من طلاب وخريجي الجامعات لسوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك المساهمة في نشر الوعي بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مراكز إبداع مصر الرقمية تهدف إلى خلق بيئة محفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال يتم من خلالها توفير التدريب التقني المتخصص، وتبادل الخبرات بين الشباب في المحافظات بما يساهم في إعداد كفاءات رقمية متخصصة وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الريادية وخلق فرص عمل جديدة متميزة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تنمية المحافظات.

وأضاف طلعت أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي في عدد من المشروعات وتم اختيار الجامعات لتكون مقرا لمركز الإبداع الرقمى للوصول إلى الشباب في أماكنهم ولتحقيق التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في تدريب وإرشاد الشباب داخل المراكز في الأنشطة الإبداعية وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يعد باكورة التعاون في تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع، ليصل إجمالي عدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 11 مركزا خلال عامين، حيث شملت المرحلة الاولى التشغيل التجريبي لعدد خمسة من مراكز ابداع مصر الرقمية للجامعات في كل من (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا)؛ كما يجرى حاليا العمل في إنشاء خمسة مراكز أخرى في (الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة) ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

وقع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن منهجية ومحاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء تلك المراكز تتمثل في تقديم استشارات للمسارات المهنية، وتقديم برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة هبة صالح، إلى أن البروتوكول ينص على تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ومهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة للتكنولوجيا الحديثة.

حضر فعاليات التوقيع، الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور إسلام شعراوي المدير التنفيذى للمعلومات، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذى للمعلومات، وشيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب.