أخبار عاجلة

أمن الدقهلية: كشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة وضبط الجناة -
غير مطابقة للمواصفات.. ضبط 50 ألف كمامة طبية داخل مصنع في القليوبية -
هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق" -
الأمن العام: ضبط 4 تشكيلات عصابية وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في 24 ساعة -
شرطة المسطحات: مصادرة 325 طن أسمدة و95 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة -
بزعم توفير عقود بالخليج .. ضبط ربة منزل استولت على أموال الشباب في الغربية -
بـ"هيروين وحشيش".. سقوط 9 تجار كيف في حملة على أوكارهم في 3 محافظات -
لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية -
8 الصبح - المسارح المتنقلة ودورها في نشر الثقافة ومواجهة الأفكار الهدامة -
رسالة للمجرمين.. "اشتية" يبلور قرار "الجنائية" ولاية فلسطين على أراضيها المحتلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

كامل الوزير: جار ومخطط تنفيذ 11 محورا بتكلفة 20 مليار جنيه

Print
كامل الوزير: جار ومخطط تنفيذ 11 محورا بتكلفة 20 مليار جنيه كامل الوزير: جار ومخطط تنفيذ 11 محورا بتكلفة 20 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

03:34 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات محاور النيل بـ 22 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 34 مليار جنيه تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة.

وأضاف الوزير، في بيانه، أمام مجلس النواب، أنه تم تنفيذ 11 محورا تشمل: (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا "محور روض الفرج" – بني مزار – طما – جرجا –عدلي منصور – سمالوط – قوص - كلابشة)، بتكلفة 14 مليار جنيه.

وأوضح أنه جار العمل في تنفيذ 7 محاور: (حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبوتيج – عمروس)، بتكلفة 13 مليار جنيه.

ومن المخطط تنفيذ 4 محاور جديدة على النيل: (شمال الأقصر – منفلوط - شبراخيت – سمنود)، بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى استكمال المرحلة النهائية من محاور (طما – جرجا).

كما وصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 60 محورا وكوبري بدلاً من 38 محورا وكوبري على النيل قبل يونيو 2014.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

محكمة النقض: رفض طعن المتهمين في حادث قطار محطة مصر وتأييد سجنهم

محكمة النقض: رفض طعن المتهمين في حادث قطار محطة مصر وتأييد سجنهم

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث سير ببني سويف

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث سير ببني سويف

استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

شبكة عيون الإخبارية