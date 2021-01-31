كامل الوزير: جار ومخطط تنفيذ 11 محورا بتكلفة 20 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات محاور النيل بـ 22 محورا وكوبري على النيل بإجمالي تكلفة 34 مليار جنيه تضيف لشبكة الطرق ما يقرب من 342 كم جديدة.

وأضاف الوزير، في بيانه، أمام مجلس النواب، أنه تم تنفيذ 11 محورا تشمل: (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" – بني مزار – طما – جرجا –عدلي منصور – سمالوط – قوص - كلابشة)، بتكلفة 14 مليار جنيه.

وأوضح أنه جار العمل في تنفيذ 7 محاور: (حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبوتيج – عمروس)، بتكلفة 13 مليار جنيه.

ومن المخطط تنفيذ 4 محاور جديدة على النيل: (شمال الأقصر – منفلوط - شبراخيت – سمنود)، بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى استكمال المرحلة النهائية من محاور (طما – جرجا).

كما وصل إجمالي محاور وكباري النيل إلى 60 محورا وكوبري بدلاً من 38 محورا وكوبري على النيل قبل يونيو 2014.