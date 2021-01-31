أخبار عاجلة

أمن الدقهلية: كشف لغز العثور على جثة مسجل خلف مدرسة وضبط الجناة -
غير مطابقة للمواصفات.. ضبط 50 ألف كمامة طبية داخل مصنع في القليوبية -
هدم العقار كليًا.. 4 قرارات جديدة للنيابة الإدارية بشأن "برج الدائري المحترق" -
الأمن العام: ضبط 4 تشكيلات عصابية وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في 24 ساعة -
شرطة المسطحات: مصادرة 325 طن أسمدة و95 ألف عبوة مبيدات زراعية فاسدة بالبحيرة -
بزعم توفير عقود بالخليج .. ضبط ربة منزل استولت على أموال الشباب في الغربية -
بـ"هيروين وحشيش".. سقوط 9 تجار كيف في حملة على أوكارهم في 3 محافظات -
لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية -
8 الصبح - المسارح المتنقلة ودورها في نشر الثقافة ومواجهة الأفكار الهدامة -
رسالة للمجرمين.. "اشتية" يبلور قرار "الجنائية" ولاية فلسطين على أراضيها المحتلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بأسيوط

Print
إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بأسيوط إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بأسيوط

مصراوي Masrawy

03:55 م الأحد 31 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي السريع "أسيوط ـ المنيا" أمام قرية الكسان بمركز منفلوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكى رقم "1239 ى د ر" وأخرى نصف نقل رقم "2795 ن ب س" وسيارة نصف نقل رقم "6984 ى د ا" على الطريق الزراعي بمركز منفلوط، ما أسفر عن إصابة "محمود.ص.ع" 24 عامًا، و"رمضان.ع.ع" 25 عامًا، و"ياسين.ص.ي" 24 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

لإعداد كوادر عملية.. إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

محكمة النقض: رفض طعن المتهمين في حادث قطار محطة مصر وتأييد سجنهم

محكمة النقض: رفض طعن المتهمين في حادث قطار محطة مصر وتأييد سجنهم

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث سير ببني سويف

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث سير ببني سويف

استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

استجابة لما نشره "مصراوي".. بدء توصيل الكهرباء لحي الأندلس في العاشر من رمضان

شبكة عيون الإخبارية