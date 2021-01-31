إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي السريع "أسيوط ـ المنيا" أمام قرية الكسان بمركز منفلوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكى رقم "1239 ى د ر" وأخرى نصف نقل رقم "2795 ن ب س" وسيارة نصف نقل رقم "6984 ى د ا" على الطريق الزراعي بمركز منفلوط، ما أسفر عن إصابة "محمود.ص.ع" 24 عامًا، و"رمضان.ع.ع" 25 عامًا، و"ياسين.ص.ي" 24 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.