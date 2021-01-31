لتيسير الحركة المرورية.. إنشاء موقف إقليمي للسيارات في المنيا الجديدة

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة؛ لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددًا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.

ورافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال القاضي، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، إذ تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقي المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة؛ ما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك.

كما تفقد المحافظ، عددًا من الأراضي لبحث كيفية استغلالها بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة؛ لخدمة المواطنين في محافظة المنيا، إذ تفقد قطعة أرض لعمل حديقة في مدخل مدينة المنيا الجديدة، تخدم أهالي المنطقة، وبحث المحافظ كيفية استغلالها لتكون على الشكل اللائق لتناسب التطور الحضاري للمدينة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، عددًا من الطرق التي يجري رصفها في منطقة زهراء المنيا الجديدة وكمين الصفا وطريق ال5 كيلو، إذ يجرى أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل ازدواج لها؛ لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.