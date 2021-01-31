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يضم 7 آلاف وحدة سكنية.. تفاصيل إقامة مشروع عمراني جديد في قنا - صور

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يضم 7 آلاف وحدة سكنية.. تفاصيل إقامة مشروع عمراني جديد في قنا - صور يضم 7 آلاف وحدة سكنية.. تفاصيل إقامة مشروع عمراني جديد في قنا - صور

مصراوي Masrawy

03:27 م الأحد 31 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

تستعد محافظة قنا خلال الفترة المقبلة لتدشين مشروعات تنموية في مجالات مختلفة أهمها البنية التحتية والتوسع العمراني.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قال إن المحافظة بصدد البدء في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة قنا يضم 7128 وحدة سكنية، مضيفًا أنه جرى اليوم الأحد عقد الاجتماع التنسيقي الذي ضم العقيد إمام حجاجي ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا إن المشروع سيقام علي مساحة 67 فدان يضم 7128 وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة مالية تتخطي 1.8 مليار جنيه ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية الحديثة في التوسع في إقامة مشروعات إسكان حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروع الأسمرات في عدد من عواصم المحافظات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ إن المجتمع العمراني الجديد سوف يضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية بالإضافة الي مسطحات خضراء ليكون اضافة جديدة لمدينة قنا واستمراراً لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار ، وكلف الداودي التنفيذين بمعاينة الموقع علي ارض الواقع للتأكد من خلوه من أي تعديات أو معوقات تعوق عملية بدء التنفيذ كما وجههم بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع في الوقت الحالي ومستقبلا .

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