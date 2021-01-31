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الإعدام لمزارع قتل عاملين بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

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الإعدام لمزارع قتل عاملين بسبب خلافات الجيرة في سوهاج الإعدام لمزارع قتل عاملين بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

مصراوي Masrawy

03:23 م الأحد 31 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال عوض، اليوم الأحد، بإجماع الآراء بمعاقبة مزارع بالإعدام شنقًا لقتله عاملين، بسبب خلافات الجيرة في قرية الجلاوية بمركز ساقلته.

تعود أحداث الواقعة لعام 2016، عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة ساقلته بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين بناحية قرية الجلاوية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "رؤوف. ا" مزارع، وطرف ثان "شعبان. ا" عامل، "عبدالحليم. ا" عامل.

نتج عن الواقعة مقتل الطرف الثاني متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد، جرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزي.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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