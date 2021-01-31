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تتويج رئيس فيتنام نجوين فو ترونج رئيسًا للحزب الشيوعي لولاية ثالثة

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تتويج رئيس فيتنام نجوين فو ترونج رئيسًا للحزب الشيوعي لولاية ثالثة تتويج رئيس فيتنام نجوين فو ترونج رئيسًا للحزب الشيوعي لولاية ثالثة

مصراوي Masrawy

03:39 م الأحد 31 يناير 2021

هانوي- (د ب أ):

وافق الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استمرار رئيسه، نجوين فو ترونج (76 عاما) في منصبه لولاية ثالثة، الأحد، مما يرسخ وضعه بوصفه واحد من أكثر الزعماء أصحاب النفوذ في فيتنام منذ عقود.

وكان قد تم تبني قرار خاص خلال جلسة المؤتمر الوطني للحزب في فيتنام للسماح لشخص في عمره بالبقاء في السلطة. والقرار ينطبق فقط على ترونج وليس زعماء الحزب في المستقبل.

وفي أعقاب وفاة رئيس فيتنام السابق، تران داي كوانج في أكتوبر 2018، تولي ترونج منصبي رئيس البلاد ورئيس الحزب وهي خطوة أثارت مقارنات مع رئيس الصين، شي جين بينج.

وانتقد المعارضون حملة مكافحة الفساد التي يشنها ترونج بوصفها ذات دوافع سياسية.

واختار الحزب أيضا مكتبا سياسيا جديدا يضم 18 عضوا للسنوات الخمس المقبلة، طبقا لبيان أصدره الحزب.

وكان محللون قد توقعوا على نطاق واسع أن يتم تعيين رئيس الوزراء الحالي، نجوين شوان فوك، في منصب الرئيس الشرفي بشكل كبير، بينما من المتوقع أن يكون فام مينه تشينه، رئيس اللجنة المركزية للتنظيم بالحزب خلفا لفوك، كرئيس للوزراء

ومن المقرر أن تختتم جلسة المؤتمر الوطني في فيتنام، التي تستمر من 25 يناير حتى 2 فبراير يوما مبكرا، بسبب استمرار تفشي جائحة . وستقام المراسم الختامية غدا الاثنين.

وأكّدت فيتنام رسميا 1781 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 35 حالة وفاة.

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مصراوي Masrawy

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