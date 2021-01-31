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بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في "أعزاز" شمال سوريا

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الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها

بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في

أفادت وسائل إعلام النظام السوري بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية فإن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر " السورية المؤقتة" المعارضة.

وخلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، أربعة قتلى وأكثر من 20 جريحاً على الأقل، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

بالصور.. قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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