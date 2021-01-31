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صور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع "الورش والصناعات الصغيرة"

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صور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع "الورش والصناعات الصغيرة" صور.. محافظ المنيا يتفقد مجمع "الورش والصناعات الصغيرة"

مصراوي Masrawy

03:21 م الأحد 31 يناير 2021

المنيا- محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، بحضور المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

وأوضح القاضي، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبرى أو صغرى، والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واستمع المحافظ، إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجهًا بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الأمن بالمنطقة، وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسير على المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.

وأوضحت المهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، أن مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، يُجرى تخصيصها بنظام الإيجار.

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