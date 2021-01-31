من فضل ربنا علينا.. برلماني يشيد بمجهودات وزير النقل داعيًا كل القطاعات إلى أن تحذو حذوه

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مصراوي Masrawy

مصراوي

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة فض الاشتباك بقانون الملاحة الداخلية؛ لتعظيم الاستفادة من النقل النهري في مصر، مشيرًا إلى أن هناك قطاعًا عريضًا لا يعرف النقل النهري في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للتعقيب على بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير، بشأن أداء وزارته خلال العامَين الماضيين.

وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نطمح إلى فض الاشتباك في قانون الملاحة الداخلية؛ ليقوم النقل النهري بدوره في نقل البضائع، وأيضًا نطمح في أن يمتد التطوير في قطاع النقل البحري بشكل أكبر يمكّن ليكون مصدرًا للدخل القومي للبلاد، مشيرًا إلى ضرورة الاتجاه إلى موانئ البحر الأحمر؛ لتسهيل نقل البضائع إلى منطقة الصعيد وغيرها.

وتابع قرقر: ما شهده قطاع النقل في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعد إنجازًا بمعنى الكلمة، ويكفي ارتفاع تصنيف مصر دوليًّا 90 مركزًا في مؤشر جودة الطرق.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: أيضًا ما حدث في السكة الحديد يعد إنجازًا، بعدما غاب عنها التطوير منذ عام 1940، مشيرًا إلى أن ذلك المرفق يخدم أكثر من 100 مليون حاليًّا بعدما كان يخدم في الماضي 12 مليون فقط، وقت إنشائه.

وأشاد قرقر بإجراءات التطوير التي تتم في قطاع النقل، موضحًا أنه في ظل القيادة السياسية لا ننظر إليه كتطوير في النقل بقدر النظر إليه في ضوء التنمية المستدامة التي تعد أساس العمل التنموي.

وقال قرقر: شهادتي مجروحة في المهندس كامل الوزير، ومن فضل ربنا علينا أنه يترأس ذلك المرفق المهم في مصر؛ فالكل يعلم مجهوداته يوميًّا، داعيًا كل القطاعات والمسؤولين إلى أن تحذو حذوه .