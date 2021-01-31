"الصحفيين": شنطة "فيتامينات ومطهرات" للأعضاء الثلاثاء والأربعاء المقبلين

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق بين النقابة وشركة ايفا فارما العالمية للأدوية على توزيع "شنط" فيتامينات وكحول الأيدي للصحفيين بمقر النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، (٣،٤) فبراير، في إطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح ميري، أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعي حمايتهم بكل الوسائل الممكنة ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدي لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.

وأكد الدكتور رياض أرمانيوس رئيس شركة ايفا فارما حرص الشركة على دعم الصحفيين وتأدية عملهم الذي يحمل العديد من المخاطر، ولذلك توفر الشركة في إطار دورها المجتمعي هذه الفيتامينات والمطهرات للصحفيين في إطار حملو "مناعتك حمايتك" للتوعية بأهميه الحفاظ على المناعة عن طريق الغذاء السليم والنوم الكافِ وممارسة الرياضة، وعن طريق المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

وأوضح أنه بناءً علي ذلك سيتم توزيع شنط المناعة التي تحتوي على

- ميلجا - فيتامين بـ 18 قرصا.

- أوسوفورتين - فيتامين د 18 قرصا.

- ليمتلس سي زنك - فيتامين سي وزنك 18 قرصا.

- عبوتين هاند جيل لتعقيم اليدين.