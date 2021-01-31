وزير النقل: نعمل في 12 مشروعا بأطوال 1400 كم وتكلفة 37 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بـ 75 مشروعا بأطوال 7000 كم وبتكلفة 175 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 50 مشروعا بأطوال 4800 كم وبتكلفة 120 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، في بيانه، أمام مجلس النواب: "من أهمها تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كم وتكلفة مليار جنيه وتطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه وأيضاً إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه".

وأوضح أن جار العمل حالياً في 12 مشروعا بإجمالي أطوال 1400 كم بإجمالي تكلفة 37 مليار جنيه ومن أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم والمسافة من ادفو حتى أسوان بطول 88 كم بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه وتطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1,738 مليار جنيه وازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه وتطوير طريق السويس / الإسماعيلية (المعاهدة) بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم وتكلفة 1 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه من المخطط تنفيذ أعمال تطوير باقي قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال 800 كم بتكلفة 18 مليار جنيه وامتداده إلى أرقين كجزء رئيسي من الطريق الدولي القاهرة / كيب تاون ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كم بعد أن كانت 23,5 ألف كم قبل يونيو 2014.