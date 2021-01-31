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ضياء رشوان: مجلس الشيوخ عاد في توقيت شديدة الأهمية

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ضياء رشوان: مجلس الشيوخ عاد في توقيت شديدة الأهمية ضياء رشوان: مجلس الشيوخ عاد في توقيت شديدة الأهمية

مصراوي Masrawy

03:08 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة الاستعلامات، إن مجلس الشيوخ يمثل جزءا مهما من تاريخ البرلماني، وأنه عاد في توقيت شديدة الأهمية، مشدداَ على اعتزازه بهذا الموسسة التشريعية العريقة.

جاء ذلك أثناء زيارة رشوان، لمجلس الشيوخ لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على توليه منصب رئيس الشيوخ، مؤكدا أن المستشار عبدالرازق تولي هذا المنصب الرفيع بعد مشوار طويل من العطاء القانوني والدستوري، وأن هذا العطاء سيزداد سواءً لمصر أو لمجلس الشيوخ

وأكد رشوان أن يديه ممدوده أولاً بالدعاء لمجلس الشيوخ وكامل أعضائه بالتوفيق، وثانياَ بالتعاون مع هذا المجلس الموقر من قبل نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات ومتابعة أعماله.

من جانبه عبر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن تقديره لزيارة نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا أن رشوان يملك تاريخاً مشرفا للغاية ويترأس هيئة من أعرق الهيئات المؤثرة ليس في الرأي العام في مصر وحدها ولكن في كل بقاع العالم، وكذلك رئاسته لنقابة من أهم النقابات في الوطن العربي والتي تعتبر منبراَ لحرية الرأي والتعبير معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاونا وثيقا بينهما وبين المجلس لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.​

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