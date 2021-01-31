1.1 مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك سلمان بالرياض

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خلال العام الماضي 2020م

قدم مستشفى الملك سلمان بالرياض خدماته لـ 1,184,714 مستفيداً خلال العام الماضي 2020م.

وبيّن تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 173,738 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ75,800 مستفيد، ومركز السكري خدماته لـ78,336 مستفيداً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 1965 حالة، وتم إجراء 3,778 عملية، فيما بلغ عدد حالات التنويم 10,621.

وأضاف أن المستشفى أجرى خلال نفس الفترة 113,224 فحصًا شعاعيًّا، و674,165 فحصًا مخبريًّا، وقدّم قسم العلاج الطبيعي خدماته لـ27,401 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادات الأسنان 18,525 مستفيدًا، و7,161 مراجعًا لوحدة الكلى.