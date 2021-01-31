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جامعة الأميرة نورة تطلق منصة إلكترونية للخدمات البحثية

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جامعة الأميرة نورة تطلق منصة إلكترونية للخدمات البحثية جامعة الأميرة نورة تطلق منصة إلكترونية للخدمات البحثية
بهدف تسهيل الوصول إليها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

جامعة الأميرة نورة تطلق منصة إلكترونية للخدمات البحثية

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, منصة مركز الخدمات البحثية، تستهدف الباحثين والباحثات من منسوبي الجامعة وخارجها من طالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومنسوبي مستشفى الملك عبدالله الجامعي.


وتعد منصة مركز الخدمات البحثية منصة إلكترونية يمكن للباحثات والباحثين الحصول من خلالها على تجربة مميزة لتلقي الخدمات البحثية المؤتمتة بكل سهولة ويسر، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات البحثية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة المستفيدين، والشراكات الخدمية، لتجويد البحث والنشر العلمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.


وأوضحت عميدة البحث العلمي الدكتورة خلود المقرن أنّ عمادة البحث العلمي تسعى من خلال مركز الخدمات البحثية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لأعضاء هيئة التدريس من الباحثات وطالبات الدراسات العليا، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهن وتسهيلها وتسريعها، وتطوير خبراتهن، وصقل مواهبهن، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مؤشرات البحث العلمي المصنف، والارتقاء بالتصنيف العالمي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مجال البحث والنشر العلمي.


يشار إلى أنّ مركز الخدمات البحثية أُسس في عمادة البحث العلمي في 4 يناير 2016 م وبدأ المركز بتقديم خدماته لباحثات الجامعة في 11 أكتوبر 2016م في مجالات ترجمة الأبحاث والتأهيل للنشر العلمي في مختلف مجالات المعرفة والتحليل الإحصائي.


ويمكن زيارة المنصة والاطلاع على الخدمات المقدمة عبر الرابط التالي: https://rsc.pnu.edu.sa/ar/home

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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