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تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات"

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السعودية تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات" تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات"

مصراوي Masrawy

03:09 م الأحد 31 يناير 2021

الرياض- (بي بي سي):

حذر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، من أن عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بمكافحة "سيضطر المملكة لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

وقال الربيعة في مقطع مصور نشر على حساب وزارة الصحة إنه تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها.

وسجلت السعودية نحو 370 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات بين مرضى كورونا الستة آلاف.

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مصراوي Masrawy

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