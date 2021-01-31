برلماني معقبًا على بيان الوزير: إنجازات وزارة النقل تُعد إعجازًا

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث في ملف النقل من إنجازات يعد "إعجازًا"، مشيرًا إلى أن السكة الحديد لم ترَ أي تطور في الفترة الماضية مثلما يحدث الآن.

وأشار أبوزيد، في كلمته تعقيبًا على بيان وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إلى أن الوزير سابق الزمن في هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

وقدم النائب خلال الجلسة مذكرة إلى وزير النقل، بشأن عدم توقف القطارات لمدة 12 ساعة على محطة ملوي بمحافظة المنيا؛ وهي ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو زيد أن محطة ملوي هي المحطة الأكبر في محافظة المنيا من حيث عدد الركاب والإيرادات، آخر قطار يتوقف بها في الخامسة مساء وأول قطار يكون في اليوم التالي الساعة الخامسة فجرًا، على الرغم من مرور عدة قطارات؛ ولكن دون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل اشتراكات الطلبة والموظفين في القطار الروسي؛ لا سيما أن أسعاره فوق قدرة العاملين وكذلك الطلبة.

ودعا أبو زيد وزيرَ النقل، إلى ضرورة زيادة حصة تذاكر مركز ملوي، لا سيما أنها بلد تجاري كبير، فضلًا عن وجود مزارات سياحية ومقصد مهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك اهتمام أكبر بملف النقل البحري؛ لا سيما أنه يحقق قيمة مضافة للتجارة والاستثمار في مصر.