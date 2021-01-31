أخبار عاجلة

شقراء.. تأجيل مهرجان التمور وإغلاق جامع ومسجد للتعقيم بالمحافظة -
نوعية ومعقدة.. جراحة ناجحة لطفلة تعاني من جنف شديد بولادة أبها -
واشنطن بوست: ديمقراطيو "النواب" يمهدون لقانون بايدن بشأن كورونا -
إدارة مسلمي روسيا: "سبوتنيك في" حلال -
صندوق النقد يتوقع تعافيا اقتصاديا "غير متكافئ" في الشرق الأوسط -
وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم -
تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر -
"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل -
أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني معقبًا على بيان الوزير: إنجازات وزارة النقل تُعد إعجازًا

Print
برلماني معقبًا على بيان الوزير: إنجازات وزارة النقل تُعد إعجازًا برلماني معقبًا على بيان الوزير: إنجازات وزارة النقل تُعد إعجازًا

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

قال صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث في ملف النقل من إنجازات يعد "إعجازًا"، مشيرًا إلى أن السكة الحديد لم ترَ أي تطور في الفترة الماضية مثلما يحدث الآن.

وأشار أبوزيد، في كلمته تعقيبًا على بيان وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إلى أن الوزير سابق الزمن في هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

وقدم النائب خلال الجلسة مذكرة إلى وزير النقل، بشأن عدم توقف القطارات لمدة 12 ساعة على محطة ملوي بمحافظة المنيا؛ وهي ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو زيد أن محطة ملوي هي المحطة الأكبر في محافظة المنيا من حيث عدد الركاب والإيرادات، آخر قطار يتوقف بها في الخامسة مساء وأول قطار يكون في اليوم التالي الساعة الخامسة فجرًا، على الرغم من مرور عدة قطارات؛ ولكن دون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل اشتراكات الطلبة والموظفين في القطار الروسي؛ لا سيما أن أسعاره فوق قدرة العاملين وكذلك الطلبة.

ودعا أبو زيد وزيرَ النقل، إلى ضرورة زيادة حصة تذاكر مركز ملوي، لا سيما أنها بلد تجاري كبير، فضلًا عن وجود مزارات سياحية ومقصد مهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يكون هناك اهتمام أكبر بملف النقل البحري؛ لا سيما أنه يحقق قيمة مضافة للتجارة والاستثمار في .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية