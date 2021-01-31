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وزير النقل أمام "النواب": نستعين بشركات عالمية للإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية

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وزير النقل أمام "النواب": نستعين بشركات عالمية للإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية وزير النقل أمام "النواب": نستعين بشركات عالمية للإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية

مصراوي Masrawy

02:45 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تعظيم دور الشركات الوطنية في المشروعات القومية، مشيرًا إلى إدخال عدد من الشركات الوطنية في مجال حفر الأنفاق، كنشاط جديد يضاف إلى أنشطتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأضاف الوزير: عندما بدأنا مشروع قناة السويس الجديدة كان سعر حفر المتر في السوق 14 جنيهًا؛ ولكن الشركات الوطنية تعاقدت عليه بـ7 جنيهات فقط؛ وهو أمر يحسب لها.

وتابع وزير النقل: نستعين ببعض الشركات العالمية في الإشراف على تشغيل بعض المشروعات القومية.

وكان المهندس كامل الوزير أكد أن وزارته خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال النواب في الوزارة؛ لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي، في إطار الموازنات المخصصة لها، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بتطوير خدمات النقل؛ لتحقيق مصلحة المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

واستطرد وزير النقل: "تولي القيادة السياسية اهتمامًا بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري، وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية" .

وأضاف الوزير: "الهدف أيضًا ربط بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيره، وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية".

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مصراوي Masrawy

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