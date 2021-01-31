المؤبد لربة منزل وخراط لاتهامهما بقتل جارهما في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم السبت، ربة منزل وخراط بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما في القضية رقم 36160 جنايات بلبيس لسنة 2020، بقتل جارهما.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "أحمد.ح.ن" 27 عامًا، عامل، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طعنات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة: "حنان.س.م" 49 عامًا، ربة منزل، و"محمد.ح.م" 27 عامًا، خراط، جيران المجني عليه، مُقيمان بدائرة المركز؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما وبين المجني عليه، انتهت باستلالهما قطعة سلاح أبيض "سكين" وطعنته الأولى بظهره للحيلولة دون تعديه على المتهم الثاني، والذي طعنه هو الآخر في صدره، فيما جرى ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.