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بالأسماء.. 4 مصابين في حادث اصطدام سيارتين بدمياط

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بالأسماء.. 4 مصابين في حادث اصطدام سيارتين بدمياط بالأسماء.. 4 مصابين في حادث اصطدام سيارتين بدمياط

مصراوي Masrawy

02:59 م الأحد 31 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب 4 أشخاص، جراء حادث اصطدام سيارة لنقل الركاب "سيرفيس" بأخرى خاصة، على طريق دمياط الجديدة، اليوم الأحد، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى احتجاز قائد السيارة النقل.

وأدى الحادث إلى إصابة محمد منصور، يقيم في الروضة، بكسر في اليد اليمنى والقدم اليسرى، وعلي حجازي، بارتجاج في المخ وجروح وكدمات بالوجه، وملك حسين، بجروح وكدمات فضلا عن إصابة سيدة لم يعثر معها على أوراق ثبوتية، باشتباه نزيف في المخ.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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