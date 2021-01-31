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القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس قيرغيزيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس صادر جباروف.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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