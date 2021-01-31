مصرع شخص إثر سقوطه من أحد المرتفعات في محافظة قلوة

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الدفاع قام بإخراجه وتولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة

لقي شخص مصرعه بعد سقوطه من أحد المرتفعات في محافظة قلوة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة من إخراجه وتسليمه لجهة الاختصاص في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، فيما تولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق": باشرت الفرق عند الساعة 14:05 مساء يوم السبت بلاغًا يفيد باحتجاز عدد من الأشخاص بالغبشة بمحافظة قلوة، تحديداً جبل الغارب.

وأضاف الزهراني: تم توجيه الفرقة الإسعافية للموقع، وتمركزت الفرق بالموقع لحين إنهاء رجال الدفاع المدني عملهم في عمليات استخراج المحتجز.

وأردف: اتضح أن المحتجز قد فارق الحياة وتم الانتهاء من الحالة عند الساعة 1:55 صباح اليوم.

مصرع شخص محافظة قلوة