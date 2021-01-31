أخبار عاجلة

واشنطن بوست: ديمقراطيو "النواب" يمهدون لقانون بايدن بشأن كورونا -
إدارة مسلمي روسيا: "سبوتنيك في" حلال -
صندوق النقد يتوقع تعافيا اقتصاديا "غير متكافئ" في الشرق الأوسط -
وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم -
تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر -
"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل -
أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس المتهمين بقتل نجار في الشرقية

Print
بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس المتهمين بقتل نجار في الشرقية بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس المتهمين بقتل نجار في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:48 م الأحد 31 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف فاقوس بالشرقية، اليوم السبت، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل سيدتين وطالب، وقررت استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في وفاة نجار موبيليا في نشوب مشاجرة مع زوجة نجله وأسرتها بقرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووفاة شخص في عزبة "محجوب" التابعة لقرية "البيروم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية وفاة المدعو "أحمد.ع.م" 56 عامًا، نجار موبيليا، وإصابة نجله "محمد" 37 عامًا، نجار، بكدمات في الرأس، وبسؤال الأخير اتهم زوجته "إيناس.إ.ع" 27 عامًا، ربة منزل، وشقيقها "محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها "نورا" 23 سنة، ربة منزل، بالتسبب في وفاة والده.

وأوضح الابن، نشوب مشاجرة بينهم وبين أسرة زوجته بسبب خلافات عائلية، قبل أن يدفع أحدهم والده ليصطدم بحائط خرساني ويفارق الحياة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتبين من توقيع الكشف الطبى عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

جرى ضبط الزوجة وشقيقها وزوجة شقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 183 إداري فاقوس لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية