بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس المتهمين بقتل نجار في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف فاقوس بالشرقية، اليوم السبت، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل سيدتين وطالب، وقررت استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتسبب في وفاة نجار موبيليا في نشوب مشاجرة مع زوجة نجله وأسرتها بقرية "البيروم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ووفاة شخص في عزبة "محجوب" التابعة لقرية "البيروم" بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية وفاة المدعو "أحمد.ع.م" 56 عامًا، نجار موبيليا، وإصابة نجله "محمد" 37 عامًا، نجار، بكدمات في الرأس، وبسؤال الأخير اتهم زوجته "إيناس.إ.ع" 27 عامًا، ربة منزل، وشقيقها "محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها "نورا" 23 سنة، ربة منزل، بالتسبب في وفاة والده.

وأوضح الابن، نشوب مشاجرة بينهم وبين أسرة زوجته بسبب خلافات عائلية، قبل أن يدفع أحدهم والده ليصطدم بحائط خرساني ويفارق الحياة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وتبين من توقيع الكشف الطبى عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

جرى ضبط الزوجة وشقيقها وزوجة شقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 183 إداري فاقوس لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.