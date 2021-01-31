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"خالي من الكحول".. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر معقمًا جديدًا لمواجهة كورونا

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"خالي من الكحول".. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر معقمًا جديدًا لمواجهة كورونا "خالي من الكحول".. الجامعة المصرية اليابانية تبتكر معقمًا جديدًا لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

02:47 م الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب في ابتكار معقم جديد عالي الكفاءة في القضاء على الفيروسات والبكتريا والفطريات، لمجابهة انتشار ، وذلك باستخدام تكنولوجيا النانو.

وأشاد الدكتور ساتوشى جوتو، نائب رئيس الجامعة للبحوث، بجهود الفريق المشارك في المشروع البحثي وجودة وكفاءة المعقم الجديد، مؤكدا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن غالى، الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية المصرية، أن المشروع البحثي ممول من "الجايكا" واستغرق 6 أشهر.

وأشار إلى أن الفريق البحثي نجح في استخدام مواد جديدة جرى استخلاصها من عناصر طبيعية 100% وبطريقة محلية الصنع تعتمد على تكنولوجيا "النانو الكمية".

وأضاف غالي، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أنه أمكن استخدام تلك المواد كمعقم عالي الكفاءة ضد البكتريا والفطريات والفيروسات وخاصة فيروس كورونا.

وأكد الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية، أن المعقم الجديد لا يحتوي على أي كيماويات أو أي نوع من أنواع الكحول وصديق للبيئة ويمتاز بأن تكلفة المادة الفعالة به وتركيزها أقل بكثير من المنتجات المستوردة وبذات الكفاءة والجودة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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