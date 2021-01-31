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الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك

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الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك
معدل وفياته يصل إلى 75% ويمكن أن يتسبب بجائحة مقبلة

الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس

كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد "نيباه" في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكًا من المستجد.

وقالت السفارة الصينية، بمصر في بيان لها اليوم إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا"، مؤكدة أنه "لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا وفق سبوتنك عربي .

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معدٍ آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".الصين فيروس نيباه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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