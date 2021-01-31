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أمير الرياض يشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات

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أمير الرياض يشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات أمير الرياض يشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات
لمنع انتشار كورونا.. مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات

أمير الرياض يشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات

شدّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فايروس كورونا في المنطقة.

وأكد في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله لوزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة, ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصاً.


كما شدد سموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا) وألا يتم الدخول لكافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

كما أكد سموالأمير فيصل بن بندر على كافة القطاعات المعنية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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