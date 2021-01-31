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زوجته نقلت العفش من البيت.. انتحار مواطن حرقًا في الخانكة

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زوجته نقلت العفش من البيت.. انتحار مواطن حرقًا في الخانكة زوجته نقلت العفش من البيت.. انتحار مواطن حرقًا في الخانكة

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 31 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، واقعة انتحار عامل بمصنع بلاستيك، بإشعال النيران في نفسه، بعد ترك زوجته المنزل، ونقلها الأثاث والعفش من مسكن الزوجية بمساعدة أسرتها، إثر خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "محمد.ط.س" 20 عاما، عامل بمصنع بلاستيك، مقيم دائرة مركز الخانكة، مصابا بحروق متعددة بالرقبة والصدر والذراعين وأجزاء من الفخذين، وتوفى على أثرها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2180 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة الخانكة.

وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، لموقع البلاغ وتبين من التحريات، أن السبب في الانتحار خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته، حيث عاد من عمله، وجدها تركت المنزل بعدما استعانت بأفراد أسرتها، في نقل أثاث وعفش المسكن، وكافة المنقولات وجد المنزل خاليا إلا من البلاط فيه، فأصيب بحالة من الصدمة والذهول أقدم على أثرها بالنزول إلى الشارع وسكب على ملابسه مادة مشتعلة قاصدا التخلص من حياته.

فيما قررت نيابة الخانكة، برئاسة أحمد البوشى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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