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إسرائيل توافق على إرسال 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا للفلسطينيين

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إسرائيل توافق على إرسال 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا للفلسطينيين إسرائيل توافق على إرسال 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا للفلسطينيين

مصراوي Masrawy

02:52 م الأحد 31 يناير 2021

تل أبيب- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، موافقة الدولة العبرية على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية لتطعيم الكوادر الطبية لديها، وذلك بعد دعوات دولية لإسرائيل لضمان حصول الفلسطينيين على اللقاح.

وأكد متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس لوكالة فرانس برس الخطوة.

وقال "أؤكد أننا سنرسل خمسة آلاف لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطينية".

بدأت إسرائيل في 19 ديسمبر حملة تطعيمات طموحة تعتبر الأوسع والأسرع في العالم. وتلقى أكثر من ثلاثة ملايين من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة أول جرعة من الجرعتين المطلوبتين من لقاح فايزر.

وفي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، لم يحصل الفلسطينيون البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة، بعد على اللقاح ضد الفيروس.

وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر الأحد، نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس، و1307 وفيات. في حين سجلت في قطاع غزة أكثر من 51 ألف إصابة و522 وفاة.

وقالت السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية إنها لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد الفيروس.

وأعلنت السلطة ذاتها الشهر الجاري، توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

ولم تتلق السلطة الفلسطينية إلى الآن أي لقاح، وأملت أن تتسلم الشحنة الأولى بداية شباط/فبراير، بفضل آلية كوفاكس الدولية لمساعدة الدول الاكثر فقرا.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت في بيان "المجتمع الدولي الى ان يحث اسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتوفير اللقاحات".

ولجأت خمس منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة إلى المحكمة الاسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين ومعتبرة أن هذا الأمر "واجب قانوني وأخلاقي".

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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