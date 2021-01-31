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مقتل محتج وإصابة 4 آخرين بنيران مسلحي قسد في الحسكة السورية

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مقتل محتج وإصابة 4 آخرين بنيران مسلحي قسد في الحسكة السورية مقتل محتج وإصابة 4 آخرين بنيران مسلحي قسد في الحسكة السورية

مصراوي Masrawy

02:43 م الأحد 31 يناير 2021

دمشق - (د ب أ):

قتل شخص وأصيب أربعة أخرين، الأحد، جراء إطلاق مسلحي قوات سورية الديمقراطية "قسد"، النيران على محتجين وسط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المركز الطبي في مدينة الحسكة استقبل خمسة أشخاص مصابين أحدهم توفي بعد إطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر .

بدوره ، قال مصدر في محافظة الحسكة لـ (د. ب. أ) إن عناصر قسد أطلقوا الرصاص الحي على مئات المحتجين تجمعوا في الساحة الرئيسية بالمحافظة رفضا لحصار هذه العناصر لأحياء وسط المدينة التي تسيطر عليها السورية .

وأكد المصدر أن قوات قسد نشرت قناصين على الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الساحة العامة، مشيرا إلى سقوط قتيل أمام القصر العدلي.

وتسيطر قوات سورية الديمقراطية على أكثر من 70% من مدينة الحسكة وتنشر عناصرها وسط الدوائر الحكومية ومبنى المحافظة وسط المدينة والتي تعرف بالمربع الأمني .

وقال محافظ الحسكة غسان خليل لـ (د.ب. أ) إن الحصار الذي تفرضه قسد على المواطنين دخل يومه الـ 18، مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا تاما لهذه الإجراءات من قبل جميع مكونات المحافظة .

وأضاف أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى جرائم حرب ، متمنيا أن " لا يتحول الحصار إلى مواجهة مسلحة بين السوريين، رغم أن الأمريكيين يرغبون في صدام بين جميع المكونات من أجل تنفيذ مشروعهم وأضعاف الدولة السورية".

وكانت قوات قسد أطلقت يوم الأربعاء الماضي الرصاص الحي لمنع المحتجين من الوصول إلى حواجزها التي تفرضها على المنطقة التي تضم الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية وسط مدينة الحسكة .

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