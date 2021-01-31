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الزعيم السابق لـ"تيجراي" الإثيوبي يتعهد بمواصلة قتال حكومة آبي أحمد

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الزعيم السابق لـ"تيجراي" الإثيوبي يتعهد بمواصلة قتال حكومة آبي أحمد الزعيم السابق لـ"تيجراي" الإثيوبي يتعهد بمواصلة قتال حكومة آبي أحمد

مصراوي Masrawy

02:38 م الأحد 31 يناير 2021

أديس آبابا- (د ب أ):

تعهد الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب بمواصلة القتال، المستمر منذ أشهر، مع الاتحادية، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وقال جبريميكل ديبرتسيون، الزعيم السابق لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، في مقابلة هاتفية مسجلة تم بثها الليلة الماضية على قناة تليفزيونية على الإنترنت: "فليعلم أعداؤنا وأصدقاؤنا أننا لن نترك الأرض حتى النصر".

وهذه هي المرة الأولى في نحو شهرين التي يتحدث فيها علانية ديبرتسيون، المطلوب للحكومة بتهمة الإرهاب والخيانة.

وأعرب الآلاف من أنصار تيجراي عن ارتياحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات.

وحث ديبرتسيون شعب تيجراي على مواصلة الكفاح "بتصميم أكبر وبدون انشقاقات داخلية"، واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
والقوات الأمهرية والقوات الإريترية بالنهب واغتصاب النساء وقتل الشباب.

وكانت القوات الاتحادية قد دخلت الإقليم في 4 نوفمبر بزعم الرد على هجوم، وتمكنت من الإطاحة بالحزب الحاكم في الإقليم والمعارض لآبي منذ توليه السلطة في أبريل من عام 2018 . ورغم إعلان الحكومة النصر في 28 نوفمبر، فإن القتال لا يزال مستمرا في تيجراي.

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