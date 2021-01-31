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نائب وفدى لكامل الوزير: أنت أفضل وزير في العالم

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نائب وفدى لكامل الوزير: أنت أفضل وزير في العالم نائب وفدى لكامل الوزير: أنت أفضل وزير في العالم

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب الوفدي محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة.

وأضاف مدينة خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي: نثق أنك أفضل وزير في العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة.

وتابع بعدها: أقدم مجموعة من المطالب المتعلقة بالكباري والمخارج في محافظة القليوبية، من أجل إصلاح الطرق وتذليل العقبات، نظرا لأن الأمن الغذائي كله للعاصمة القاهرة، مصدره القليبوية. بحسب ما قال

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مصراوي Masrawy

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