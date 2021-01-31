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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للوزير كامل الوزير، مشيرا إلى أنه يجب توجيه التحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مشيرا إلى أنه سيكون لنا الكثير من العمل جنباً إلى جنب مع وزارة النقل.

وأشار إلى أنه بالإطلاع على ما تم إنجازه من 2014 وحتى الآن، كان تصنيف مصر 118 المتعلق بالنقل في العالم، وخلال وقت قليل تقدمنا 90 مركزا لنصل إلى المركز 28.

وواصل: لا يمكن أن يكون لدينا استثمارات نرجو في زيادتها دون شبكة الطرق القوية كالتي نراها.​