أخبار عاجلة

واشنطن بوست: ديمقراطيو "النواب" يمهدون لقانون بايدن بشأن كورونا -
إدارة مسلمي روسيا: "سبوتنيك في" حلال -
صندوق النقد يتوقع تعافيا اقتصاديا "غير متكافئ" في الشرق الأوسط -
وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم -
تحذير طبي.. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر -
"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل -
أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس لجنة النقل: جذب الاستثمارات يتطلب طرق قوية

Print
رئيس لجنة النقل: جذب الاستثمارات يتطلب شبكة طرق قوية رئيس لجنة النقل: جذب الاستثمارات يتطلب طرق قوية

مصراوي Masrawy

02:25 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للوزير كامل الوزير، مشيرا إلى أنه يجب توجيه التحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مشيرا إلى أنه سيكون لنا الكثير من العمل جنباً إلى جنب مع وزارة النقل.

وأشار إلى أنه بالإطلاع على ما تم إنجازه من 2014 وحتى الآن، كان تصنيف 118 المتعلق بالنقل في العالم، وخلال وقت قليل تقدمنا 90 مركزا لنصل إلى المركز 28.

وواصل: لا يمكن أن يكون لدينا استثمارات نرجو في زيادتها دون الطرق القوية كالتي نراها.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية