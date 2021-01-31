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"الداخلية": رصدنا 18563 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع

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"الداخلية": رصدنا 18563 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع "الداخلية": رصدنا 18563 مخالفة لإجراءات "كورونا" خلال أسبوع
منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 4852 تلتها منطقة مكة المكرمة

كشفت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد-19) خلال الفترة من 11/ 6/ 1442هـ حتى 17/ 6/ 1442هـ عن تسجيل 18563 مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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