رئيس الوزراء الجزائري: وباء كورونا "لم ينته"

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مصراوي Masrawy

الجزائر- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الأحد، أن وباء فيروس كورونا المستجد لم ينته في البلاد.

وقال جراد، في تصريح للصحفيين خلال تلقيه اليوم الجرعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، إن كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين ، مرجحا أن يكون هناك فائضا.

وأضاف أن عملية التلقيح ستعمم على باقي مدن الجزائر وستستمر طوال العام الجاري وبطريقة علمية، مشددا على ضرورة مواصلة بقية مراحل التلقيح.

يأتي ذلك في ثاني أيام حملة التطعيم التي بدأتها الجزائر امس السبت لمحاصرة تفشي وباء كورونا .