رئيس التنسيق الحضاري لمصراوي: لا نعلم شيئا عن "كايرو آي".. ولا بد من موافقتنا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" لم يعرض على الجهاز حتى الآن.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، اليوم الأحد، أن منطقة الزمالك لا يجوز تنفيذ أي مشروع بها دون الرجوع للجهاز وموافقته عليه بعد دراسته بشكل مستفيض من مختلف الجوانب.

وأشار رئيس التنسيق الحضاري، إلى أن الاشتراطات الخاصة بالزمالك مختلفة عن اشتراطات البناء في الأماكن الأخرى، كونها منطقة ذات قيمة تراثية.

وتابع: "ضوابط جزيرة الزمالك معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بأن أي أي مشروع فيها يتعرض على الجهاز قبل منح الترخيص".

واستطرد: لازم المحافظة تعرض المشروع علينا بكل دراساته قبل منح الترخيص، وحتى الآن لم يصلنا شيء".

وأكد رئيس الجهاز: "لازم نشوف الحاجات دي كلها وتعرض على لجنة فنية متخصصة تضم أساتذة تخطيط وعمارة وطرق للحفاظ على الخريطة والهوية المكانية والتاريخية والتراثية للجزيرة، وفي النهاية تصدر اللجن تقريرها النهائي بالقبول أو الرفض".

ودشنت شركة هاواي مع محافظة القاهرة منذ أسبوعين مشروع العجلة الدوارة في حديقة المسلة بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه وبنظام حق الانتفاع للشركة مقابل إيجار يسدد للمحافظة.

ويصل ارتفاع العجلة إلى 120 مترا ومثبتة على 8 أعمدة كتلة واحدة بطول 85 مترا لكل منها.

ولاقى المشروع انتقادات موسعة من قبل سكان حي الزمالك وعدد من رجال الأعمال وخبراء البيئة والاقتصاديين وأعضاء مجلس النواب.