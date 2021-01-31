البيئة تشارك في التدريب العملي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل "طيبة 6" بأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شارك الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بأسوان في التدريب العملي لمكافحة التلوث البترولي في نهر النيل "طيبة 6" والذي نفذه مركز مكافحة التلوث البترولي النهري بأسوان، التابع له شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، بالتعاون مع وزارة البترول ومحافظة أسوان، وذلك بالمسطح المائي لنهر النيل في منطقة "الأعقاب" شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المشاركة في كافة التدريبات العملية والتي من شأنها ثقل مهارات العاملين ورفع خبراتهم وفي إطار تكثيف الجهود من أجل حماية نهر النيل من كافة التعديات، ومجابهة مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وبحسب بيان، تضمنت فعاليات التدريب إلقاء محاضرة حول مكافحة التلوث النهري ورفع الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، من أجل تجنب وقوع الحوادث.