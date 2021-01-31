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وزير النقل: طريق بري يربط بين و9 دول إفريقية ضمن خطة ربط بالجوار

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وزير النقل: طريق بري يربط بين مصر و9 دول إفريقية ضمن خطة ربط مصر بالجوار وزير النقل: طريق بري يربط بين و9 دول إفريقية ضمن خطة ربط بالجوار

مصراوي Masrawy

02:08 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة لتحقيق الربط بين ودول الجوار.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال الاستماع إلى بيان وزارته، إن الطريق البري يربط بين 9 دول إفريقية؛ منها السودان.

وتابع وزير النقل بأن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية ويسهم في نقل البضائع إلى ليبيا.

واستطرد وزير النقل: "كان هناك تنسيق مع تشاد، هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".

وذكر الوزير أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي وإنشاء القطار الكهربائي السريع، مضيفًا أن أحدث النظم التي ستتم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.

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