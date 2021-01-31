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أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

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أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

مصراوي Masrawy

02:07 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من يوم الخميس المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الموجة الجديدة من عدم الاستقرار أشد من فترة التقلبات السابقة والتي انتهت يوم الجمعة الماضية.

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الموجة الجديدة تشهد تراجعا في درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الخميس المقبل 20- 11، السواحل الشمالية 18- 11، جنوب سيناء 25- 12، شمال الصعيد 21- 7، جنوب الصعيد 25- 9.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة خلال اليومين المقبلين تفاصيل الموجة.​

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