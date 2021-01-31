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مصراوي Masrawy

كتب ـ علاء عمران:

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من استعداداتها لتأمين نهائي كأس العالم لليد المقام بمصر، اليوم الأحد، حيث وضع رجال الأمن خطط أمنية محكمة لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفائزين، وقبلها تأمين المباراة التي تجمع منتخبي الدنمارك والسويد، والتي ستقام بصالة استاد القاهرة اليوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة بالكامل، مع تأمين طاقم التحكيم، وكافة الضيوف الذين يحضرون مراسم تسليم الكأس.

وتأهل منتخب الدنمارك للنهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا في نصف النهائي بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي ،وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه.

كما نجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائي.