المؤبد لشخص والمشدد 15 عاما لـ 9 متهمين في قضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإنضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان" .

وقضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة آخر من التهم المنسوبة إليه في ذات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم.

يذكر أنه يحاكم في القضية 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة.