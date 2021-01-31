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المؤبد لشخص والمشدد 15 عاما لـ 9 متهمين في قضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

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المؤبد لشخص والمشدد 15 عاما لـ 9 متهمين في قضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان" المؤبد لشخص والمشدد 15 عاما لـ 9 متهمين في قضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 31 يناير 2021

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، شخص بالسجن المؤبد؛ لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإنضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان" .

وقضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة آخر من التهم المنسوبة إليه في ذات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم.

يذكر أنه يحاكم في القضية 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة.

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