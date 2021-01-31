الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين مديرية الطرق بشمال سيناء ومقاول بشأن رصف طرق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017 على ملحق عقد المقاولة المُبرم بين مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء وأحد المقاولين.

وثبت للفتوى، أنه عام 2016، أسندت مديرية الطرق والنقل بمحافظة شمال سيناء إلى مقاول، عملية تنفيذ رصف طرق بمركز الحسنة بقيمة 2 مليون و625 جنيهًا، على أن تكون مدة التنفيذ خلال أربعة أشهر، وفي أثناء مدة تنفيذ العقد تم الاتفاق مع مقاول العملية على زيادة حجم الأعمال المتعاقد عليها بقيمة مليون و476 ألف جنيه، مع إضافة مدة شهرين للأعمال الإضافية، وأن يتم التنفيذ بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها .

وتم إبرام ملحق عقد بين الطرفين، وهو ما يُفصح إفصاحًا جهيرًا عن أن الأعمال محل التنفيذ تجاوز نسبة (25%) من حجم الأعمال الأصلية في العقد، ومن طبيعتها ذاتها، ويعد ملحق العقد الأخير بمثابة تعاقد جديد يبرم بموجب توافق إرادتين متطابقتين، ولا يعد امتدادًا للعقد الأصلى المُبرم بينهما، وإذ لم يُبدِ المقاول أي تحفظ يفصح فيه عن إرادته في أنه سيتم تنفيذ الأعمال التي تجاوز هذه النسبة بأسعار أعلى من أسعار العقد الأصلى، وكانت أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 تسري على عقود المقاولات السارية خلال عام 2016 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود .

وكان ملحق العقد في الحالة المعروضة قد أُبرم بين الطرفين عام 2017 ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، ويسرى بشأنه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.