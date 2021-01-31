تسللوا ليلاً.. جهود لضبط المتهمين بسرقة مدرسة في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض سرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة، من قبل مجهولين تسللوا ليلاً لداخل المدرسة، وسرقوا بعض أجهزة الكمبيوتر.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد النجار، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بسرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة، والمعروف حالياً بمدرسة الشهيد محروس، بقيام مجهولين تسللوا ليلاً داخل المدرسة، لسرقة بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وجاري فحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناة وتولت النيابة التحقيق.