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تطوير ميدان محطة بالإسكندرية.. والمحافظ: "مفيش باعة جائلين تاني"-

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تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية.. والمحافظ: "مفيش باعة جائلين تاني"- فيديو تطوير ميدان محطة بالإسكندرية.. والمحافظ: "مفيش باعة جائلين تاني"-

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إشارة بدء تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة بحي وسط، وذلك بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال المحافظ إن المشروع يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات لمناطق شرق وغرب، لحل أزمة المرور.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 60 محلا، للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، قائلا:" مفيش باعة جائلين تاني".

وأوضح الشريف، أن أعمال التطوير سوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان، لافتا إلى ترميم وإنارة عدد من المباني التراثية مثل البريد والسنترال وغيرها.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ١٢ شهرا، منوها أنه سيجري وضع ساعة عد تنازلي بالميدان، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ولفت المحافظ أن المشروع يأتي في إطار مخطط استراتيجي عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية من بينها أسواق " شارع القاهرة، المعهد الديني، الهانوفيل" وغيرها.

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