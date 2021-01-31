بحضور وزيري التعليم العالي والاتصالات.. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها ومعهد التكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بنها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - معهد تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق والعضو الحالي للبرلمان، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، والدكتور إسلام الشعراوي المدير التنفيذي للمعلومات والدكتور شادى المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات.

يأتي البروتوكول فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات لتنفيذ المبادرة الرئاسية، لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بروتوكول التعاون ياتي فى إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لخلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة والاهتمام بالتدريب على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واشار عبدالغفار، إلى أن البروتوكول يعد انطلاقة قوية لبداية تنفيذ المرحلة الثالثة من مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل عدد من الجامعات المصرية لتأهيل الشباب من طلبة وخريجي أبناء الجامعات والمحافظات لسوق العمل المحلي والعالمي، والعمل الحر وعن بعد، وإعداد كوادر تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون قد جاء لتنفيذ دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسساتها في تشغيل هذه المراكز تطبيقا للمبادرة الرئاسية للمجتمعات التكنولوجية والإبداعية والتدريبية وزيادة الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الوزارة فى المنطقة والمناطق المجاورة، والتي تتم من خلال تطبيق منهجية ومحاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء تلك المراكز.

من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مركز التدريب والإبداع الرقمي الجاري انشاؤه يأتي في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على إمكانيات هائلة بهدف تنمية مهارات الكوادر الشابة من أبناء الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال داخل المنطقة المخصصة لإقامة هذا المركز.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن محاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء مراكز التدريب وإبداع مصر الرقمية تتمثل في استشارات المسارات المهنية، برامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، إتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، دعم أعمال العمل الحر، دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، إتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.