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محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بين قيادات المحليات

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محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بين قيادات المحليات محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بين قيادات المحليات

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 31 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، قرارين برقم 75 و76 لسنة 2021م، بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية.

وتضمن القرار الأول تكليف هلال زكي السيد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالعمل رئيسًا للوحدة المحلية لحي الكوثر.

وتضمن القرار الثاني تكليف علي لطفي حامد عثمان، مساعد رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب.

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