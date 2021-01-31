أخبار عاجلة

"الحقيل" يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة حائل -
أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
بالفيديو والصور.. برق ورعد وأمطار غزيرة في البحيرة -
بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار -
جثته ممزقة.. العثور على مدرس مقتولًا داخل مقابر نجع حمادي -
بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهري السياحي

Print
وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهري السياحي وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهري السياحي

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

وتفقد وزير الإسكان، مشروع الممشى النيلي، والذي يتكون من الجزء الشمالي بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 مترا، وبها عدد من الشاليهات.

كما تفقد الجزار مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحي بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب الكوبرى الجارى تنفيذه لربط المسرح بمنطقة الفيلات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية