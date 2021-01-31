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الشئون الدينية بالسودان: زيارة قافلة الأوقاف المصرية للخرطوم هدفها تعميق العلاقات بين البلدين

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الشئون الدينية بالسودان: زيارة قافلة الأوقاف المصرية للخرطوم هدفها تعميق العلاقات بين البلدين الشئون الدينية بالسودان: زيارة قافلة الأوقاف المصرية للخرطوم هدفها تعميق العلاقات بين البلدين

مصراوي Masrawy

01:59 م الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان، بيانا ترحيبيا أعلنت فيه وصول وفد الأئمة والواعظات المصري إلى الخرطوم اليوم الأحد، للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.

وقال وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، في بيان له، الأحد، إن البرنامج الذي تنظمه الوزارة لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف المصرية، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية العربية والذي أثمر في العام الماضي مشاركة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر الماضي، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020 م التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.

يذكر أن الوفد المصري يضم ستة دعاة وخمس داعيات سيُنفذون برنامجًا دعويًّا مع أشقائهم السودانيين في خمس ولايات هي: "الخرطوم- النيل الأبيض- شمال كردفان- شمال دارفور- جنوب دارفور".

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